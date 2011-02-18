Вторник, 31 Декабря 2019 г. 12:24
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рецепт
имбирное печенье
Ингредиенты:
Сахар - 100 г
Мёд - 100 г
Сливочное масло - 100 г
Яйцо - 1 шт.
Мука - 300 г
Корица - 1 ч. л.
Молотый имбирь - 1 ч.л.
Сода - 1 ч.л.
Глазурь:
Белок
Сахарная пудра - 200 г
Приготовление:
1. В сотейнике смешиваем мёд, сахар и специи.
2. Ставим на огонь и доводим до кипения.
3. Снимаем смесь с огня и добавляем чайную ложку соду, масса после этого должна вспениться.
4. Добавляем сливочное масло и перемешиваем до полного его растворения. Последним вмешиваем яйцо и постепенно добавляем муку.
5. Тесто должно получиться густым, муки может понадобиться больше, чем &nbsp;в рецепте, не удивляйтесь.&nbsp;
6. Сделайте из теста шар, оберните пищевой плёнкой и положите в холодильник на 30 минут. Если времени нет, можно раскатать сразу в пласт толщиной 0,5 см и вырезать формой печенье. Выложить на противень, смазанный маслом и выпекать 5-8 минут при температуре 180°.
7. Для приготовления глазури взбиваем белок с сахарной пудрой. Жидкую глазурь заливают для получения ровного фона: 150 г пудры на белок. Густая глазурь используется для нанесения контуров: 200 г сахарной пудры на белок. В белок всыпаем пудру небольшими частями и взбиваем сильно, если нужна густая, и на небольшой скорости, если необходима жидкая глазурь.&nbsp;
Для шоколадного контура я добавила в глазурь ложку какао-порошка. Наносите любой новогодний рисунок.
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