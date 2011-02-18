Ингредиенты:



Сахар - 100 г

Мёд - 100 г

Сливочное масло - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Мука - 300 г

Корица - 1 ч. л.

Молотый имбирь - 1 ч.л.

Сода - 1 ч.л.



Глазурь:



Белок

Сахарная пудра - 200 г



Приготовление:



1. В сотейнике смешиваем мёд, сахар и специи.

2. Ставим на огонь и доводим до кипения.

3. Снимаем смесь с огня и добавляем чайную ложку соду, масса после этого должна вспениться.

4. Добавляем сливочное масло и перемешиваем до полного его растворения. Последним вмешиваем яйцо и постепенно добавляем муку.

5. Тесто должно получиться густым, муки может понадобиться больше, чем &nbsp;в рецепте, не удивляйтесь.&nbsp;

6. Сделайте из теста шар, оберните пищевой плёнкой и положите в холодильник на 30 минут. Если времени нет, можно раскатать сразу в пласт толщиной 0,5 см и вырезать формой печенье. Выложить на противень, смазанный маслом и выпекать 5-8 минут при температуре 180°.

7. Для приготовления глазури взбиваем белок с сахарной пудрой. Жидкую глазурь заливают для получения ровного фона: 150 г пудры на белок. Густая глазурь используется для нанесения контуров: 200 г сахарной пудры на белок. В белок всыпаем пудру небольшими частями и взбиваем сильно, если нужна густая, и на небольшой скорости, если необходима жидкая глазурь.&nbsp;

Для шоколадного контура я добавила в глазурь ложку какао-порошка. Наносите любой новогодний рисунок.