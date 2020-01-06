Как же всё-таки было здорово! Душевные соседи по коммуналкам или баракам. Живое общение во дворе, гитара в беседке, походы с палатками, ночёвки на берегу реки с шушуканьем-тисканьем до утра...Тот же дефицит. Разве плохо было, добыв чего через..., идти домой с гордостью неся добытое и чувствуя себя подлинным добытчиком, кормильцем?...Сейчас о чём-то таком и мечтать невозможно.26 декабря 1991 года Советом Республик Верховного Совета СССР была принята декларация о прекращении существования СССР.Сейчас приходится думать, чему порадоваться?Из комментарияРадости: было больше.Оторвал кусок - и счастлив. Наберешь за полгода вкусностей на праздничный стол типа палки сервелата и банки шпрот- жизнь удалась.А сейчас приходится думать, чему порадоваться.***.СТАРИННЫЙ ДОМ - СССРСтаринный дом, скрипел, - жалобно стонал,В Душе, - прощальный реквием звучал,В доме, - поминальный звон: - знамение греха,В государстве попередників, - поминки навека.Я умирал, - со мною: - умирала ты,Конец осознан, помыслы просты,За жизнь во тьме, - поём: - во благо тех,За вложенный - в нас: - проклятый грех.Мы платим: - за жадность, жестокость, и… за жалость,За тщеславную, чертячью, и… предательскую зависть,В «Счастии», - вожделение: - от ожидания дурных вестей,«Своевременное», - отречение: - от своих «плохих» детей.Тебя, - любил я, как: - любили мы Христа,Тебя, - губил: - подобно всем врагам - его судившим!Давно, - всё объяснил Пилат: - истина проста!Поколениям - смерть: - за себя не отомстившим.февраль 1992 года***.