Как же всё-таки было здорово! Душевные соседи по коммуналкам или баракам. Живое общение во дворе, гитара в беседке, походы с палатками, ночёвки на берегу реки с шушуканьем-тисканьем до утра...
Тот же дефицит. Разве плохо было, добыв чего через..., идти домой с гордостью неся добытое и чувствуя себя подлинным добытчиком, кормильцем?...
Сейчас о чём-то таком и мечтать невозможно.
26 декабря 1991 года Советом Республик Верховного Совета СССР была принята декларация о прекращении существования СССР.
Сейчас приходится думать, чему порадоваться?
https://ctakan-divanych.livejournal.com/2447483.html
Из комментария
Радости: было больше.
Оторвал кусок - и счастлив. Наберешь за полгода вкусностей на праздничный стол типа палки сервелата и банки шпрот- жизнь удалась.
А сейчас приходится думать, чему порадоваться.
***.
СТАРИННЫЙ ДОМ - СССР
Старинный дом, скрипел, - жалобно стонал,
В Душе, - прощальный реквием звучал,
В доме, - поминальный звон: - знамение греха,
В государстве попередників, - поминки навека.
Я умирал, - со мною: - умирала ты,
Конец осознан, помыслы просты,
За жизнь во тьме, - поём: - во благо тех,
За вложенный - в нас: - проклятый грех.
Мы платим: - за жадность, жестокость, и… за жалость,
За тщеславную, чертячью, и… предательскую зависть,
В «Счастии», - вожделение: - от ожидания дурных вестей,
«Своевременное», - отречение: - от своих «плохих» детей.
Тебя, - любил я, как: - любили мы Христа,
Тебя, - губил: - подобно всем врагам - его судившим!
Давно, - всё объяснил Пилат: - истина проста!
Поколениям - смерть: - за себя не отомстившим.
февраль 1992 года
https://youtu.be/X1tLZ7h1_iY
***.