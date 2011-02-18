Ингредиенты:



Мука — 450 г

Сметана — 150 г

Кефир — 150 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Масло сливочное (для смазывания готового пирога) — 15 г

Соль — по вкусу

Картофель (чищенный) — 700 г

Лук репчатый — 200 г

Говядина — 600 г

Перец черный молотый — по вкусу

Бульон говяжий — опционально



Приготовление:



1. Смешать сметану, кефир, 0,5 ч. л. соли, добавить муку с разрыхлителем, замесить тесто, муку добавляйте не всю сразу, возможно её понадобиться больше или меньше. Тесто получается мягкое, очень приятное на ощупь, долго вымешивать его не нужно, только чтобы оно стало эластичным., завернуть тесто в пленку и оставить его "отдохнуть" минут на 30, а в это время приготовить начинку

2. Для начинки говядину и картофель порезать кубиками, лук порубить мелко, посолить, поперчить, хорошенько перемешать.

3. От теста отделить кусочек грамм на 150-170, оно у нас пойдет на "крышку", украшение и маленький шарик-пробку, который будет закрывать маленькое отверстие в пироге. Из остального теста раскатать лепешку, уложить её в смазанную маслом форму, чтобы края теста немного выступали за пределы формы.

4. Выкладываем в форму с тестом начинку, из остатка теста берем 100 г, раскатываем его в круг, он у меня намного меньше диаметра моей формы, кладем на середину начинки, скрепляем тесто по кругу, защипываем его.

5. От оставшегося теста оставляем около 15–20 г для шарика-пробки, а из остального раскатываем тонкий кружок-украшение примерно диаметром как наша "крышка", делаем разрезы в тесте роликом или ножом.

6. Укладываем тесто в центр, скрепляем его со швом, который у нас получился при защипывании пирога и соединяем между собой прорезанные насечки, получается узор.

7. В центре сделать отверстие примерно 1,5–2 см в диаметре, закрыть его шариком-пробкой и поставить пирог в разогретую до 180 г духовку на 2,5 часа. Через минут 40–50 открыть "пробку" и влить немного бульона. Я не добавляла бульон так как у меня его и так было достаточно в пироге. Добавлять бульон или нет будет зависеть от крахмалистости картофеля. Убавить температуру до 150–160 ºC и допечь пирог.

8. Готовый пирог вынуть из духовки, смазать сливочным маслом, закрыть пергаментом и полотенцем, дать постоять минут 15–20.