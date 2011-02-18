Ингредиенты:



Лаваш - 150 г

Творог обезжиренный - 600 г

Яйца - 2 шт

Желтки - 1 шт(по желанию)

Изюм - 30 г

Кунжут - по вкусу

Подсластитель - по вкусу



Приготовление:



Изюм предварительно замочить. Взбиваем яйца с подсластителем, добавляем творог, изюм - все перерешившем. Выкладываем на тонкий лист лаваша творог и равномерно размазываем по всей поверхности. Сворачиваем лаваш в рулет, для можно смазать сверху желтком и посыпать кунжутом. Отправляем в разогретую духовку на минут 25, готовим при 180С.