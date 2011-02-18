Записи Друзья Комментарии
anngol
Аватар anngol

 -Приложения

  • Перейти к приложению Всегда под рукой Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Перейти к приложению Хитовые игры на liveinternet Хитовые игры на liveinternet«Хитовые игры на liveinternet» - красочные и увлекательные игры, отличающиеся простотой в управлении. Неотъемлемой частью подобных игр являются понятный игровой процесс и отличная графика.
  • Перейти к приложению Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги» Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»Добавляет кнопки рейтинга яндекса в профиль. Плюс еще скоро появятся графики изменения рейтинга за месяц

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в anngol

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 18.02.2011
Записей: 33225
Комментариев: 81855
Написано: 116182


Рулет из лаваша с творогом и изюмом

Вторник, 11 Февраля 2020 г. 12:21 + в цитатник

4248238_61 (700x467, 49Kb)

Ингредиенты: 


Лаваш - 150 г 
Творог обезжиренный - 600 г 
Яйца - 2 шт 
Желтки - 1 шт(по желанию) 
Изюм - 30 г 
Кунжут - по вкусу 
Подсластитель - по вкусу 

Приготовление: 


Изюм предварительно замочить. Взбиваем яйца с подсластителем, добавляем творог, изюм - все перерешившем. Выкладываем на тонкий лист лаваша творог и равномерно размазываем по всей поверхности. Сворачиваем лаваш в рулет, для можно смазать сверху желтком и посыпать кунжутом. Отправляем в разогретую духовку на минут 25, готовим при 180С. 

Рубрики:  Кулинария
Метки:  


Процитировано 26 раз
Понравилось: 6 пользователям
Нравится



Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте