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Рулет из лаваша с творогом и изюмом
Ингредиенты:
Лаваш - 150 г
Творог обезжиренный - 600 г
Яйца - 2 шт
Желтки - 1 шт(по желанию)
Изюм - 30 г
Кунжут - по вкусу
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Изюм предварительно замочить. Взбиваем яйца с подсластителем, добавляем творог, изюм - все перерешившем. Выкладываем на тонкий лист лаваша творог и равномерно размазываем по всей поверхности. Сворачиваем лаваш в рулет, для можно смазать сверху желтком и посыпать кунжутом. Отправляем в разогретую духовку на минут 25, готовим при 180С.
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