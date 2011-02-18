Ингредиенты:



Для теста:

- 1,5 стакана муки,

- 50 г сахара,

- 100 г сливочного масла,

- 3 столовых ложки сметаны,

- 1 желток,

- 1⁄4 ч. ложки соды (или разрыхлитель),

- немного соли.



Для творожной начинки:

- 250 г творога,

- 80 г сахара,

- 1 желток,

- ваниль,



Для яблочной начинки:

- 5 сладких яблок,

- корица,



Для безе:

- 2 белка (от тех яиц которые будут использованы для теста и начинки),

- сахар по вкусу.



Приготовление:



1. В глубокой емкости соединить сметану, желток, сахар, растопленное масло и разрыхлитель. Тщательно взбить. Всыпать муку и замешать мягкое песочное тесто.

2. Для приготовления творожной начинки необходимо смешать творог с сахаром, яичным желтком и ванилином. По вкусу, можно добавить сгущенное молоко (этот компонент не обязателен, но с ним вкуснее).

3. Яблоки помыть, почистить, удалить сердцевину и порезать дольками.

4. Распределить тесто по форме для запекания. Сделать небольшие бортики из теста и надколоть вилкой. Равномерно выложить творожную начинку. Яблочные дольки распределить равномерно по всей поверхности творожной начинки. По вкусу, посыпать молотой корицей.

5. Поставить выпекаться пирог в духовку на 30 минут при 180 градусах.

6. Пока выпекается пирог, необходимо сделать безе. Для этого, взбейте яичные белки с сахаром и несколькими каплями лимонного сока. Взбивать до тех пор, пока не образуются устойчивые пики.

7. Выложить белок по всей поверхности пирога и легким движением ложки придать форму. Поставить выпекать еще на 10 минут при температуре 170 градусов.

Пирог готов!