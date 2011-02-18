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Немецкий яблочный пирог
Ингредиенты:
Для теста:
- 1,5 стакана муки,
- 50 г сахара,
- 100 г сливочного масла,
- 3 столовых ложки сметаны,
- 1 желток,
- 1⁄4 ч. ложки соды (или разрыхлитель),
- немного соли.
Для творожной начинки:
- 250 г творога,
- 80 г сахара,
- 1 желток,
- ваниль,
Для яблочной начинки:
- 5 сладких яблок,
- корица,
Для безе:
- 2 белка (от тех яиц которые будут использованы для теста и начинки),
- сахар по вкусу.
Приготовление:
1. В глубокой емкости соединить сметану, желток, сахар, растопленное масло и разрыхлитель. Тщательно взбить. Всыпать муку и замешать мягкое песочное тесто.
2. Для приготовления творожной начинки необходимо смешать творог с сахаром, яичным желтком и ванилином. По вкусу, можно добавить сгущенное молоко (этот компонент не обязателен, но с ним вкуснее).
3. Яблоки помыть, почистить, удалить сердцевину и порезать дольками.
4. Распределить тесто по форме для запекания. Сделать небольшие бортики из теста и надколоть вилкой. Равномерно выложить творожную начинку. Яблочные дольки распределить равномерно по всей поверхности творожной начинки. По вкусу, посыпать молотой корицей.
5. Поставить выпекаться пирог в духовку на 30 минут при 180 градусах.
6. Пока выпекается пирог, необходимо сделать безе. Для этого, взбейте яичные белки с сахаром и несколькими каплями лимонного сока. Взбивать до тех пор, пока не образуются устойчивые пики.
7. Выложить белок по всей поверхности пирога и легким движением ложки придать форму. Поставить выпекать еще на 10 минут при температуре 170 градусов.
Пирог готов!
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