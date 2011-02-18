Воскресенье, 23 Февраля 2020 г. 10:13
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рецепт
салат
Куриная печень — 350 г
Маринованные огурцы (небольшие) — 10 шт.
Яйца — 4 шт.
Морковь — 3-4 шт.
Лук — 4 шт.
Майонез — 100 г
Приготовление:
1. Морковь и яйца отварить, остудить и почистить. Белки яиц отделить от желтков, желтки отставить, а белки натереть на крупной терке.
2. Печень промыть и отварить в подсоленной воде.
3. Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
4. Огурцы нарезать мелкими кубиками.
5. Куриную печень нарезать соломкой, морковь натереть на крупной терке.
6. Укладываем ингредиенты слоями в блюдо с высокими бортиками. Порядок такой:
Печень ½ порции, промазать майонезом
Лук жареный ½ порции
Огурчики маринованные ½ порции
Белки все, промазать майонезом
Морковь всю, промазать майонезом
7. После моркови выкладываем в том же порядке оставшуюся печень, лук, огурчики. Густо промазываем майонезом. Сверху посыпаем желтками, тертыми на мелкой терке.
8. Оставляем немного настояться, украшаем по вкусу и подаем.
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