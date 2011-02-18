Куриная печень — 350 г

Маринованные огурцы (небольшие) — 10 шт.

Яйца — 4 шт.

Морковь — 3-4 шт.

Лук — 4 шт.

Майонез — 100 г



Приготовление:



1. Морковь и яйца отварить, остудить и почистить. Белки яиц отделить от желтков, желтки отставить, а белки натереть на крупной терке.

2. Печень промыть и отварить в подсоленной воде.

3. Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

4. Огурцы нарезать мелкими кубиками.

5. Куриную печень нарезать соломкой, морковь натереть на крупной терке.

6. Укладываем ингредиенты слоями в блюдо с высокими бортиками. Порядок такой:

Печень ½ порции, промазать майонезом

Лук жареный ½ порции

Огурчики маринованные ½ порции

Белки все, промазать майонезом

Морковь всю, промазать майонезом

7. После моркови выкладываем в том же порядке оставшуюся печень, лук, огурчики. Густо промазываем майонезом. Сверху посыпаем желтками, тертыми на мелкой терке.

8. Оставляем немного настояться, украшаем по вкусу и подаем.