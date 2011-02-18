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Заварные творожные блины
Ингредиенты:
творог — 200 грамм
кефир — 500 миллилитров
яйцо — 3-4 штук (3 шт. крупных яиц или 4 мелких)
мука пшеничная — 350 грамм
сахар — 3 ст. ложки
соль — 1 щепотка
ванильный сахар — 1 чайная ложка
разрыхлитель теста — 1 чайная ложка
растительное рафинированное масло — 70 миллилитров
кипяток — 1,5-2 стакана
Приготовление:
1. Подготовьте продукты, важно, чтобы все было комнатной температуры. Приступим.
2. Венчиком разотрите кефир с творогом в однородную массу. Постарайтесь, чтобы не было комочков.
3. Всыпьте сахар и добавьте яйца, перемешайте.
4. Соедините муку с разрыхлителем, добавьте в тесто.
5. Тесто должно быть густоты сметаны, но однородное, без комочков.
6. Закипятите воду, влейте тонкой струйкой кипяток, венчиком постоянно помешивая тесто. В самом конце добавьте растительное масло и снова хорошо перемешайте тесто.
7. Перед жаркой первого блина можно смазать сковороду, а вот дальше можно жарить блины на сухой. Регулировать густоту можно кипятком. Я делала блины средней толщины, соответственно тесто было в меру густое.
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