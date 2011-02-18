Записи Друзья Комментарии
anngol
Аватар anngol

 -Приложения

  • Перейти к приложению Всегда под рукой Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Перейти к приложению Хитовые игры на liveinternet Хитовые игры на liveinternet«Хитовые игры на liveinternet» - красочные и увлекательные игры, отличающиеся простотой в управлении. Неотъемлемой частью подобных игр являются понятный игровой процесс и отличная графика.
  • Перейти к приложению Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги» Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»Добавляет кнопки рейтинга яндекса в профиль. Плюс еще скоро появятся графики изменения рейтинга за месяц

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в anngol

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 18.02.2011
Записей: 33778
Комментариев: 82082
Написано: 116973



Заварные творожные блины

Среда, 15 Апреля 2020 г. 12:15 + в цитатник

4248238_23 (700x463, 134Kb)

Ингредиенты:


▫творог — 200 грамм
▫кефир — 500 миллилитров
▫яйцо — 3-4 штук (3 шт. крупных яиц или 4 мелких)
▫мука пшеничная — 350 грамм
▫сахар — 3 ст. ложки
▫соль — 1 щепотка
▫ванильный сахар — 1 чайная ложка
▫разрыхлитель теста — 1 чайная ложка
▫растительное рафинированное масло — 70 миллилитров
▫кипяток — 1,5-2 стакана

Приготовление:


1. Подготовьте продукты, важно, чтобы все было комнатной температуры. Приступим.
2. Венчиком разотрите кефир с творогом в однородную массу. Постарайтесь, чтобы не было комочков.
3. Всыпьте сахар и добавьте яйца, перемешайте.
4. Соедините муку с разрыхлителем, добавьте в тесто.
5. Тесто должно быть густоты сметаны, но однородное, без комочков.
6. Закипятите воду, влейте тонкой струйкой кипяток, венчиком постоянно помешивая тесто. В самом конце добавьте растительное масло и снова хорошо перемешайте тесто.
7. Перед жаркой первого блина можно смазать сковороду, а вот дальше можно жарить блины на сухой. Регулировать густоту можно кипятком. Я делала блины средней толщины, соответственно тесто было в меру густое.

Рубрики:  Кулинария
Метки:  


Процитировано 20 раз
Понравилось: 7 пользователям
Нравится



Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте