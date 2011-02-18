Ингредиенты:



творог — 200 грамм

кефир — 500 миллилитров

яйцо — 3-4 штук (3 шт. крупных яиц или 4 мелких)

мука пшеничная — 350 грамм

сахар — 3 ст. ложки

соль — 1 щепотка

ванильный сахар — 1 чайная ложка

разрыхлитель теста — 1 чайная ложка

растительное рафинированное масло — 70 миллилитров

кипяток — 1,5-2 стакана



Приготовление:



1. Подготовьте продукты, важно, чтобы все было комнатной температуры. Приступим.

2. Венчиком разотрите кефир с творогом в однородную массу. Постарайтесь, чтобы не было комочков.

3. Всыпьте сахар и добавьте яйца, перемешайте.

4. Соедините муку с разрыхлителем, добавьте в тесто.

5. Тесто должно быть густоты сметаны, но однородное, без комочков.

6. Закипятите воду, влейте тонкой струйкой кипяток, венчиком постоянно помешивая тесто. В самом конце добавьте растительное масло и снова хорошо перемешайте тесто.

7. Перед жаркой первого блина можно смазать сковороду, а вот дальше можно жарить блины на сухой. Регулировать густоту можно кипятком. Я делала блины средней толщины, соответственно тесто было в меру густое.