Четверг, 07 Мая 2020 г. 10:13
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Запеченное мясо с корицей и приправами - объедение
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Метки:
рецепт
запеченное мясо с корицей и приправами - объедение
Ингредиенты:
свиное мясо - от 800 г до 1 кг
1 небольшая головка чеснока
4 чайные ложки корицы
2 чайные ложки хмели-сунели
соль, щепотка красного молотого острого перца
3 столовые ложки зерен горчицы
фольга
Приготовление:
Мясо нашпиговать дольками чеснока и натереть приправами. Добавить чуть воды, чтобы промазать все стороны. Поставить в холодильник на три часа. Завернуть в фольгу и запечь. За 10 минут до конца готовности открыть фольгу, чтобы мясо подрумянилось. Проверить ножом - мясо не должно быть полностью сухим. Если выделяется небольшое количество жидкости, но мясо при этом мягкое, значит блюдо готово!
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