Ингредиенты:



свиное мясо - от 800 г до 1 кг

1 небольшая головка чеснока

4 чайные ложки корицы

2 чайные ложки хмели-сунели

соль, щепотка красного молотого острого перца

3 столовые ложки зерен горчицы

фольга



Приготовление:



Мясо нашпиговать дольками чеснока и натереть приправами. Добавить чуть воды, чтобы промазать все стороны. Поставить в холодильник на три часа. Завернуть в фольгу и запечь. За 10 минут до конца готовности открыть фольгу, чтобы мясо подрумянилось. Проверить ножом - мясо не должно быть полностью сухим. Если выделяется небольшое количество жидкости, но мясо при этом мягкое, значит блюдо готово!