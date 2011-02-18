Воскресенье, 07 Июня 2020 г. 10:19
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рецепт
мега грибной пирог
Ингредиенты:
Для теста:
● слив. масло 50 гр.
● яйцо 1 шт.
● холодная вода 3 ст.л.
● соль 0.5 ч.л.
● мука 200 гр.
Для начинки:
● грибы (у меня консерв. шампиньоны) 1 б.
● лук репчатый 1 шт.
● зелень 4 ст.л.
● сыр 100 гр.
Приготовление:
Тесто.Яйцо взбить,добавить мягкое слив. масло,перемешать.Добавить холодную воду,соль,муку.Замесить мягкое тесто. Начинка.Грибы обжарить с луком,дать остыть.Зелень мелко порубить.Сыр натереть на тёрке.
В разъёмную форму (24-26 см.)выложить тесто,сделать донышко и бортики.Выложить грибы с луком,посыпать зеленью и сыром.Выпекать при 220 градусах 20-25 мин.
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