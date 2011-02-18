Ингредиенты:



Для теста:

● слив. масло 50 гр.

● яйцо 1 шт.

● холодная вода 3 ст.л.

● соль 0.5 ч.л.

● мука 200 гр.



Для начинки:

● грибы (у меня консерв. шампиньоны) 1 б.

● лук репчатый 1 шт.

● зелень 4 ст.л.

● сыр 100 гр.



Приготовление:



Тесто.Яйцо взбить,добавить мягкое слив. масло,перемешать.Добавить холодную воду,соль,муку.Замесить мягкое тесто. Начинка.Грибы обжарить с луком,дать остыть.Зелень мелко порубить.Сыр натереть на тёрке.

В разъёмную форму (24-26 см.)выложить тесто,сделать донышко и бортики.Выложить грибы с луком,посыпать зеленью и сыром.Выпекать при 220 градусах 20-25 мин.