Для творожного слоя:

700 г творога 9 %

2 яйца

2 ст л манной крупы

100 мл молока

60 г сахара (добавляйте больше если любите слаще,запеканка слегка сладкая)



Для сметанного слоя:

500 г сметаны 20 %

1 яйцо

50 г сахара

1 ч л любого крахмала

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Приготовление.

1. Манку залить горячим молоком, дать постоять для набухания 20 минут.Творог протереть через сито. Яйца взбить венчиком с сахаром.В творог добавить яично-сахарную смесь и манную, перемешать.

2. Форму для выпекания смазать сливочным маслом, выложить творожную массу, выпекать при 170 С 30 минут.

3. Подготовить сметанный слой.Смешать все ингредиенты до однородной массы.

4. После 30 минут достать запеканку из духовку и выложить на творожный слой сметанный слой, вернуть в духовку и при 170 С выпекать ещё 20 минут.

5. У готовой запеканки чуть подрагивает серединка, она застынет после остывания. Оставить запеканку в приоткрытой духовке до полного остывания.