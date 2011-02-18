Понедельник, 29 Июня 2020 г. 12:14
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Двуслойная творожная запеканка со сметанным кремом
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рецепт
двуслойная творожная запеканка со сметанным кремом
Для творожного слоя:
700 г творога 9 %
2 яйца
2 ст л манной крупы
100 мл молока
60 г сахара (добавляйте больше если любите слаще,запеканка слегка сладкая)
Для сметанного слоя:
500 г сметаны 20 %
1 яйцо
50 г сахара
1 ч л любого крахмала
⠀
Приготовление.
1. Манку залить горячим молоком, дать постоять для набухания 20 минут.Творог протереть через сито. Яйца взбить венчиком с сахаром.В творог добавить яично-сахарную смесь и манную, перемешать.
2. Форму для выпекания смазать сливочным маслом, выложить творожную массу, выпекать при 170 С 30 минут.
3. Подготовить сметанный слой.Смешать все ингредиенты до однородной массы.
4. После 30 минут достать запеканку из духовку и выложить на творожный слой сметанный слой, вернуть в духовку и при 170 С выпекать ещё 20 минут.
5. У готовой запеканки чуть подрагивает серединка, она застынет после остывания. Оставить запеканку в приоткрытой духовке до полного остывания.
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