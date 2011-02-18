Воскресенье, 05 Июля 2020 г. 12:16
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Изумительный кокосовый пирог
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Метки:
рецепт
изумительный кокосовый пирог
Ингредиенты:
Для теста:
● 1 яйцо
● 1 стакан кефира (простокваши, кислого молока)
● 3/4 стакана сахара
● 10 г разрыхлителя
● 1,5 стакана муки
Приготовление:
Всё смешать и вылить в форму.
Для начинки смешать в сухой посуде
3/4 стакана сахара с 100 г кокосовой стружки и 1 пакетиком ванильного сахара.
Эту смесь равномерно распределить по всей поверхности теста.
Поставить в нагретую духовку и выпекать при t 180-200 около 25-30 минут (зависит от духовки). Следите, чтобы не подгорела кокосовая стружка (минут через 10 с начала выпечки можно прикрыть пирог фольгой).
А вот тут, ВНИМАНИЕ!!
Готовый пирог горячим равномерно полить 1 стаканом 20% сливок
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