Ингредиенты:



Для теста:

● 1 яйцо

● 1 стакан кефира (простокваши, кислого молока)

● 3/4 стакана сахара

● 10 г разрыхлителя

● 1,5 стакана муки



Приготовление:



Всё смешать и вылить в форму.



Для начинки смешать в сухой посуде

3/4 стакана сахара с 100 г кокосовой стружки и 1 пакетиком ванильного сахара.

Эту смесь равномерно распределить по всей поверхности теста.



Поставить в нагретую духовку и выпекать при t 180-200 около 25-30 минут (зависит от духовки). Следите, чтобы не подгорела кокосовая стружка (минут через 10 с начала выпечки можно прикрыть пирог фольгой).



А вот тут, ВНИМАНИЕ!!

Готовый пирог горячим равномерно полить 1 стаканом 20% сливок