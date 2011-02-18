ИНГРЕДИЕНТЫ:



● мука 3 стакана

● вода 3/4 стакана

● яйца 2 шт.

● свежие яблоки 800 г

● сахар 1/2 стакана

● корица по вкусу



ПРИГОТОВЛЕНИЕ:



1. Замесить тесто и раскатать его не слишком тонко на присыпанной мукой поверхности.

2. Спелые яблоки почистить и нарезать соломкой. Пересыпать сахаром и дать постоять, чтобы стек лишний сок. Можно слегка присыпать яблоки молотой корицей.

3. Начинку нужно выложить на кружочки из теста и скрепить края. Варить в подсоленной воде в течение 1 минуты после того, как вареники всплывут на поверхность. Готовые вареники аккуратно вынуть из кипятка, чтобы не разорвать оболочку.

4. Подавать вместе с сахаром или медом.