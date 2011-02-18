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Вареники с яблоками

Понедельник, 05 Октября 2020 г. 12:18 + в цитатник

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ИНГРЕДИЕНТЫ:


● мука 3 стакана
● вода 3/4 стакана
● яйца 2 шт.
● свежие яблоки 800 г
● сахар 1/2 стакана
● корица по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:


1. Замесить тесто и раскатать его не слишком тонко на присыпанной мукой поверхности.
2. Спелые яблоки почистить и нарезать соломкой. Пересыпать сахаром и дать постоять, чтобы стек лишний сок. Можно слегка присыпать яблоки молотой корицей.
3. Начинку нужно выложить на кружочки из теста и скрепить края. Варить в подсоленной воде в течение 1 минуты после того, как вареники всплывут на поверхность. Готовые вареники аккуратно вынуть из кипятка, чтобы не разорвать оболочку.
4. Подавать вместе с сахаром или медом.

Рубрики:  Кулинария
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