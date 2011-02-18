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Сельдь по-волжски

Воскресенье, 22 Ноября 2020 г. 10:14 + в цитатник

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Ингредиенты:
 
Филе сельди малосоленой от 2-3 целых рыбин
Яблоки кисло-сладкие (антоновка, симиренко) - 2-3 шт. 
Лук репчатый - 2-3 средних головки
Майонез для заправки
Зелень петрушки - по желанию
 
Приготовление:
 
Кольцами нарезать лук, на 2-3 минуты залить кипятком, затем холодной водой промыть, натереть на крупной терке кисло-сладкие яблоки. Выложить селедку, очищенную от костей и порезанную по кусочки, в глубокий салатник. В отдельной мисочке соединить ошпаренный лук, натертые яблоки, и всю смесь заправить майонезом. Выложить луково-яблочную смесь, заправленную майонезом, на селедку. Перемешайте с селедкой. Уберите закуску в холодильник на день, а можете есть сразу. Кому как понравиться. Эта закуска все равно очень вкусная. Перед подачей на стол, можете посыпать закуску рубленой петрушкой. 
 
Попробуйте приготовить эту вкусную закуску, она понравится всем любителям сельди.
 
Рубрики:  Кулинария
Метки:  

Процитировано 18 раз
Понравилось: 5 пользователям
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evaippk   обратиться по имени Вторник, 24 Ноября 2020 г. 03:58 (ссылка)
Вот зачем прекрасную малосольную селедочку поганить майонезом!? Он же "убивает" весь нежный вкус рыбки! Смирюсь с луком и яблоком, но майонез... Не понимают на Волге вкус настоящей селедки!
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