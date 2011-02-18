Ингредиенты:

Филе сельди малосоленой от 2-3 целых рыбин

Яблоки кисло-сладкие (антоновка, симиренко) - 2-3 шт.

Лук репчатый - 2-3 средних головки

Майонез для заправки

Зелень петрушки - по желанию

Приготовление:

Кольцами нарезать лук, на 2-3 минуты залить кипятком, затем холодной водой промыть, натереть на крупной терке кисло-сладкие яблоки. Выложить селедку, очищенную от костей и порезанную по кусочки, в глубокий салатник. В отдельной мисочке соединить ошпаренный лук, натертые яблоки, и всю смесь заправить майонезом. Выложить луково-яблочную смесь, заправленную майонезом, на селедку. Перемешайте с селедкой. Уберите закуску в холодильник на день, а можете есть сразу. Кому как понравиться. Эта закуска все равно очень вкусная. Перед подачей на стол, можете посыпать закуску рубленой петрушкой.

Попробуйте приготовить эту вкусную закуску, она понравится всем любителям сельди.